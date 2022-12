Anfangs belächelt, jetzt bleiben sie: die Begegnungszonen – hier am Übergang Maybachstraße. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Verkehr in Westerland 2022 Bunte Punkte auf Sylt sollen bleiben - das kostet zunächst 175.000 Euro Von Barbara Glosemeyer | 13.12.2022, 09:28 Uhr

Sie waren Aufreger in der RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“ und wurden von vielen Insulanern als bescheuerte Idee belächelt. Doch allen Unkenrufen zum Trotz will die Politik die sogenannten Begegnungszonen auf Sylt behalten - das hatten die Mitglieder des Bauausschusses am Montag beschlossen.