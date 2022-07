Am Keitumer Schöpfwerk gibt es bereits einen barrierefreien Durchgang. FOTO: Frank Deppe up-down up-down Mit Rollstuhl oder Kinderwagen Sylter Deiche sollen bis 2023 barrierefreie Zugänge bekommen Von Frank Deppe | 03.07.2022, 13:10 Uhr

Es war ein langer Weg, doch nun sollen zehn barrierefreie Zugänge an den Sylter Deichen gebaut werden. Sylt ist damit Vorreiter in Schleswig-Holstein. An welchen Stellen die neuen Aufgänge geplant sind.