Sylt-Pendler, die am Sonntag nach 16:20 Uhr Feierabend haben, müssen sich vorher gut überlegen, wie sie von der Insel kommen. Foto: dpa up-down up-down Zugstrecke Hamburg-Sylt Bahnstreik: Letzter Personenzug rollt Sonntagnachmittag von Sylt Von Lea Sarah Pischel | 12.05.2023, 16:50 Uhr

Ab Sonntagabend will die Gewerkschaft EVG den Bahnverkehr in Deutschland für 50 Stunden bestreiken. Das betrifft Sylt-Pendler und Reisende massiv, auch in Husum, Niebüll und Südtondern: Bei den Personenzügen geht schon am Nachmittag nichts mehr.