Nichts los am Bahnhof in Westerland. Foto: Glosemeyer up-down up-down Warnstreik der EVG Gähnende Leere morgens 7 Uhr am Bahnhof in Westerland auf Sylt Von Barbara Glosemeyer | 21.04.2023, 08:30 Uhr

Seit 3 Uhr am Morgen streiken Bahnmitarbeiter, Sylt ist vom Festland quasi abgeschnitten, nur die Fähre fährt. Am Bahnhof in Westerland ist es am Morgen menschenleer.