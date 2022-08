Reisende am Bahnhof in Westerland. FOTO: Staudt up-down up-down Marschbahn: Hamburg, Niebüll, Sylt Zwei Monate 9-Euro-Ticket: Das sagen Pendler, Bahn und Nah.SH Von Nils Leifeld | 02.08.2022, 12:30 Uhr

Seit zwei Monaten gilt das 9-Euro-Ticket in Deutschland – und damit auch in der Marschbahn. Die Bilanz der ersten vier Wochen auf der Strecke Hamburg-Niebüll-Sylt war durchwachsen. Pendler haben geflucht, die Verkehrsbetriebe gejubelt. So fällt jetzt das Fazit nach inzwischen acht Wochen des Billig-Bahn-Tickets aus.