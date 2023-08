In der Nordsee vor Westerland Badeunglück auf Sylt: Urlauber (76) leblos aus der Nordsee geborgen Von Barbara Glosemeyer | 17.08.2023, 09:28 Uhr | Update vor 39 Min. Hier ereignete sich am späten Mittwochnachmittag der Badeunfall: der Strandabschnitt 4.10 auf Höhe der Nordseeklinik in Westerland. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down

Am Mittwoch kam für einen Badenden jede Hilfe zu spät. Es ist der zweite tödliche Badeunfall in diesem Sommer auf Sylt. Das Unglück ereignete sich an einem überwachten Strandabschnitt in Westerland.