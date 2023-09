Toter auf Sylt Badende auf Sylt sollten die Wucht des Wassers kennen – und die Regeln Meinung – Lea Sarah Pischel | 13.09.2023, 18:30 Uhr Menschen, die auf Sylt baden, sollten dafür die abgesteckten und von Rettungsschwimmern bewachten Bereiche nutzen. Drei Menschen sind in diesem Jahr auf Sylt ums Leben gekommen. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen up-down up-down

Ein Mann ist am Dienstag auf Sylt in der Nordsee gestorben. Er ist nicht der erste in diesem Jahr. Daran wird deutlich, dass die Nordsee mit ihren tückischen Strömungen ein (lebens-)gefährlicher Ort für Badende sein kann.