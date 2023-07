Die Autorin Dora Heldt ist am 16. Juli für eine Lesung auf der Insel Sylt. Foto: Gunther Glücklich up-down up-down Lesung in Westerland Bestsellerautorin Dora Heldt im Interview: „Auf Sylt sind meine Wurzeln“ Von Dania Isabell Martin | 14.07.2023, 10:49 Uhr

Die Buchautorin Dora Heldt liest am Sonntag im Alten Kursaal in Westerland aus ihrem jüngsten Buch „Liebe oder Eierlikör“. Im Interview mit shz.de spricht die geborene Sylterin über Datingapps, die Marschbahn und warum sie auf Sylt am besten schreiben kann.