Das Auto des Fahrers hatte sich überschlagen und war in den Dünen neben der Straße gestoppt worden. Foto: Barth up-down up-down Unfall in Hörnum Auto überschlägt sich auf Sylt und kracht in die Dünen – ein Verletzter Von Lea Sarah Pischel | 19.03.2023, 11:12 Uhr

Ein Mann hat sich in Hörnum mit seinem Auto überschlagen. Der Wagen stoppte in den Dünen neben der Straße. Die Unfallursache auf Sylt war am Sonntag zunächst unklar.