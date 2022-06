FOTO: Rainer Borcherding, Schutzstation Wattenmeer Ausstellung in Hörnum auf Sylt „Immer kleinteiliger“: Wie Plastikmüll die Meere verdreckt und gefährdet Von Sylter Rundschau | 31.05.2022, 20:08 Uhr

Über vier Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen jedes Jahr in die Weltmeere. Die Sonderausstellung „Plastikmüll und Mikroplastik“ in der Arche Wattenmeer klärt darüber auf, wie es dazu kommt und was wir dagegen tun können.