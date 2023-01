Der Petritag ist der Tag der Kinder. Nach zwei Jahren Corona-Pause laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Archivfoto: Frank Deppe up-down up-down Tradition auf Sylt Am Tag nach der Biike: Sylter Kinder können nun doch Petritag feiern Von Peter Marnitz | 20.01.2023, 16:59 Uhr

Tanz, Spiele und viele Süßigkeiten: so feiern Kinder auf der Insel traditionell den Petritag am 22. Februar. Doch die Durchführung im Congress Center Sylt in Westerland stand kurzfristig auf der Kippe.