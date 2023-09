Mehr als einen Monat nachdem sie vermisst gemeldet wurde, ist eine 14-Jährige auf Sylt aufgetaucht. Das Mädchen hatte sich am Montag auf dem Polizeirevier in Westerland gemeldet und zu erkennen gegeben, dass sie die Vermisste aus Oschatz (Sachsen) ist, sagte Jan Krüger, Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg, am Dienstag auf Nachfrage von shz.de. Sie wolle demnach zurück zu ihrer Familie. Am 10. August hatte sie die elterliche Wohnung verlassen und war seitdem verschwunden.

Das Mädchen war nach Polizeiangaben unversehrt und wohlbehalten. Beamte begleiteten die junge Frau im Zug auf das Festland. In Husum sei sie laut Krüger an ihre Eltern übergeben worden.

Sylt: War sie im Punk-Camp?

Zu den Gründen ihres Verschwindens sowie dem genauen Aufenthaltsort machte die Sächsin laut Krüger keine Angaben. Sie gab an, sich auf Sylt bei einem Bekannten aufgehalten zu haben. Auch zu den Spekulationen, dass sie sich im Punker-Camp aufgehalten haben soll, wollte sie sich demnach zunächst nicht äußern.

Zuletzt hatte die Polizei Mitte August bereits vermutet, dass sich das Mädchen entweder auf dem Weg in Richtung Norden befindet oder sich dort schon aufhalte. Als möglicher Aufenthaltsort war damals auch Sylt genannt worden.

Das Mädchen war damals in der Vermisstenmeldung als 1,70 Meter groß, schlank und mit grau-grünen Augen sowie Stupsnase und rotgefärbten Haaren beschrieben worden. Bei ihrem Verschwinden hatte sie demnach eine dunkelblaue Jogginghose, ein weißes T-Shirt mit bunten Bildern und weiße schmutzige Turnschuhe und einen türkis-weißen Rucksack getragen.