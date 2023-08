Foto-Ausstellung auf Sylt Auf Sylt zeigt Harald Hentzschel Buhnen im Morgendunst Von Lea Sarah Pischel | 31.08.2023, 18:24 Uhr Der Sylter Harald Hentzschel vor seinem Lieblingsmotiv: Den Buhnen im Klappholttal in List, an einem eisigen Wintermorgen. „Sie sehen aus, wie eine Armee, der man gegenüber steht“, sagt er. Foto: Pischel up-down up-down

In Kampen stellt der gebürtige Sylter ab Freitag seine Fotos aus. Darunter auch Buhnenreste in mystischem Licht. Der ehemalige Hotelier hatte zuletzt das „Hotel Stadt Hamburg“ in Westerland geführt – in dritter Generation.