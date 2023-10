Neue Ausstellung auf Sylt Auf Sylt zeigt eine Hamburger Künstlerin ihre farbstarken Werke Von Lea Sarah Pischel | 01.10.2023, 18:26 Uhr Bei der Eröffnung auf Sylt im Showroom von „Beton.Gold Immobilien“: Elvie Barlach (l.) betreibt die Barlach Halle K in Hamburg – mit der Hamburger Künstlerin Katrin Schmidt. Foto: Barth up-down up-down

In der „Barlach Halle K“ in Kampen zeigen verschiedene Künstler ihre Werke auf Sylt. In der neuesten Ausstellung präsentiert Katrin Schmidt ihre Bilder.