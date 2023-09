Einmal auf den Startknopf drücken – und sofort erwacht der bullige, 700 Kubikzentimeter große Einzylinder-Motor zum Leben. Raphael Schupp, 23 Jahre, Rettungsschwimmer, dreht beherzt am Gasgriff und die Maschine mit rund 50 PS beschleunigt am Hörnumer Weststrand im Nu auf Tempo 60. Nach wenigen Sekunden steht das speziell für die Lebensretter umgebaute und ausgestattete Quad etwa einen Kilometer weiter südlich.

Wenn diese Spritztour keine kleine Übungsfahrt wäre, sondern ein richtiger Einsatz: Der Rettungsschwimmer wäre blitzschnell mit seinem Brett im Wasser, um einen Menschen in Not aus dem Meer zu holen.

Wie gemacht für die Retter auf Sylt

Das Gefährt, hergestellt in Taiwan, ist eine Art Motorrad mit vier Rädern und nimmt Bodenwellen (oder auch mal eine kleine Sandburg) ohne Probleme und ohne umzukippen. Mit den ballonartigen, dicken Reifen sei dieses Quad wie gemacht für die Rettungsschwimmer auf Sylt, sagt Ulf Schimmer, seit dieser Saison Chef der Hörnumer Lebensretter.

Weltweit seien solche Quads seit vielen Jahren an den Stränden Standard, etwa auf Hawaii, in Frankreich und in Holland. Auf Sylt indes gebe es nur in Hörnum so ein Gefährt, das helfe, die Rettungszeit extrem zu verkürzen.

„Wenn wir vom Rettungsstand in Hörnum-Nord zum südlicher gelegenen Strand beim Campingplatz müssen, dann sind wir zehnmal schneller am Einsatzort als zu Fuß.“ Ulf Schimmer

Nicht nur die eingesparten Minuten seien entscheidend. Der Rettungsschwimmer könne zudem erholt ins Wasser springen – ohne Quad müsste er nämlich erstmal einen schnellen 1000-Meter-Lauf absolvieren und hätte zudem kein Brett dabei. Wer mit niedrigerem Pulsschlag in den Einsatz geht, hat schlicht besser Chancen einen Ertrinkenden lebend zu bergen.

Zuschuss der Aktivregion Uthlande

Das Quad mit zuschaltbarem Allradantrieb kostet inklusive Ausrüstung etwa 14.000 Euro, die Gemeinde Hörnum hat für den Kauf einen satten 80-Prozent-Zuschuss von der Aktivregion Uthlande bekommen. Ulf Schimmer sagt, der neue Hörnumer Tourismus-Chef Thomas Hagel sei gut darin, Fördertöpfe zu finden. Schimmer arbeitet seit 2008 als Lebensretter an den Sylter Stränden und sagt, es sei sicherlich sinnvoll, nicht nur in Hörnum ein Quad am Strand stehen zu haben.

Die Hörnumer Rettungsschwimmer seien auch über das Quad hinaus sehr gut ausgerüstet, jeder und jede bekomme ein Restube, eine extrem leichte, blitzschnell aufblasbare Rettungsboje. An jedem Stand gebe es zudem hochwertige Ferngläser, mit deren Hilfe sogar der Gesichtsausdruck der Badegäste zu erkennen und damit deren Befinden auch von weit weg einzuschätzen sei.

Mit Warnblinker und Hupe zum Einsatzort

Im Falle des Falles fahren die Retter mit dem Quad nicht nur so schnell wie möglich zum Einsatzort, sondern auch mit Warnblinkanlage im Dauerbetrieb und mit permanentem Hupen. Sind die Hörnumer Retter mit dem Quad und ihrer Ausrüstung also rundum zufrieden? In einer perfekten Welt, sagt Ulf Schimmer und lacht, „hätten wir vielleicht ein zweites Quad“. Der Ort im Inselsüden hat schließlich auf drei von vier Seiten Strand.

Wichtiger wäre aus seiner Sicht indes ein sogenannter Rescue-Seabob, ein Rettungsfahrzeug, das im Wasser zum Einsatz kommt und die Rettungsschwimmer schnell im Meer befördern kann. So ein Seabob sieht aus wie ein kurzes Surfbrett und wird von einem Elektromotor auf die Maximalgeschwindigkeit 22 Kilometer pro Stunde beschleunig. Kosten? Auch rund 18.000 Euro.

Die Rettungsschwimmer könnten augenzwinkernd sagen: Herr Hagel, bitte übernehmen Sie die Suche nach Fördertöpfen. Vermutlich ist er längst dabei.