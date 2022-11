Lichterglanz: Frank Zahel, Maren Ehmke und Stephan Bahr (von links) vor der erleuchteten Krippe. Foto: Deppe up-down up-down Advent 2022 auf Sylt Morsum läutet Advent mit dem „Anleuchten“ ein – im Sparmodus Von Frank Deppe | 27.11.2022, 15:53 Uhr

Morsum feierte am Wochenende stimmungsvoll das traditionelle „Anleuchten“. Doch wegen der Energiekrise leuchtet es im Advent 2022 erst später und nicht ganz so hell wie in den Vorjahren.