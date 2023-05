Wer gewinnt den Polo-Cup auf Sylt? Das entscheidet sich am Pfingstwochenende in Hörnum. Foto: SYLT Event GmbH/Sonja Rommerskirch up-down up-down World Cup auf Sylt Sechs Teams messen sich an Pfingsten beim Beach Polo in Hörnum Von Sylter Rundschau | 23.05.2023, 16:00 Uhr

Am Oststrand von Hörnum wird am Pfingstwochenende wieder der Julius Bär Beach Polo World Cup ausgerichtet. Bereits am Donnerstag reisen dafür 50 Pferde nach Sylt.