Auf Sylt gibt es einige Hundestrände, wo die Tiere ohne Leine herumtollen dürfen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Urlaub mit Hund An diesen Stränden auf Sylt dürfen Hunde ohne Leine toben – nur hier Von Martina Kramer | 15.06.2023, 08:50 Uhr

Leinenpflicht für Hunde gilt auf Sylt an mehreren Orten, wie zum Beispiel in List – Ellenbogen eingeschlossen – und in Westerland inklusive der Promenade. Frei herumtollen dürfen die Vierbeiner dafür an fast allen Hundestränden und davon gibt es einige auf Sylt. Eine Übersicht.