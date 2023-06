Der Hegering Sylt apelliert an Hundehalter, ihre Tiere anzuleinen. Foto: www.imago-images.de Imago/Christoph Hardt up-down up-down Brut- und Setzzeit auf Sylt Hegering Sylt mahnt: Hunde an die Leine zum Schutz der Wildtiere Von Martina Kramer | 05.06.2023, 14:58 Uhr

Noch bis zum 15. Juli dauert auf Sylt die Brut- und Setzzeit an. Der Hegering Sylt appelliert daher an Hundehalter, ihre Tiere abseits der gekennzeichneten Freilaufflächen an die Leine zu nehmen.