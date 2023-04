Am Strand von Westerland wird derzeit wieder tonnenweise Sand aufgeschüttet. Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Küstenschutz am Weststrand Am Strand von Sylt wird wieder tonnenweise Sand aufgeschüttet Von Yannik Burgemeister | 28.04.2023, 14:42 Uhr

Damit Sylt nicht schrumpft, wird Sand vom Meeresboden an den Stränden aufgespült – so wie aktuell in Westerland. Das hat negative Auswirkungen auf Meereslebewesen. Die Aufspülungen sind aber aus vielen Gründen alternativlos, sagt Projektleiter Ole Martens.