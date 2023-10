Eine defekte Weiche hat am Samstag ungezählte Sylt-Reisende zum zeitweisen Stillstand gezwungen. Zwischen Westerland und Keitum war die Störung demnach am frühen Abend aufgetreten, teilte DB Regio Schleswig-Holstein gegen 18.30 Uhr auf X, vormals Twitter, mit.

„Es kam ab kurz vor 18 Uhr bis etwa 19.20 Uhr zu Ausfällen und Schienen-Ersatzverkehr“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Sonntag auf Nachfrage von shz.de. Weil eine einzelne Weiche repariert werden musste, konnten zwischen Hamburg und Sylt zeitweise keine Züge fahren – und das in beide Richtungen. Die Autozüge standen während der gesamten Reparatur-Arbeiten komplett still. Reisende harrten rund zwei Stunden am Verladeterminal in Niebüll in ihren Autos aus.

Sylt-Reisende warten in Keitum

Einige Personenzüge rollten weiterhin bis Morsum oder Keitum: „Dort wendeten die Züge, einige fuhren auch von Hamburg nur bis Niebüll und wendeten dort“, sagte die Sprecherin. Reisende ohne Auto konnte auf der Insel in Busse umsteigen. Viel nützte das allerdings nicht, denn viele, die auf die Insel wollten, saßen auf dem Festland fest, weil keine Züge auf die Insel mehr fuhren.

Für einen großen Teil Bahnreisende war die Fahrt in Keitum beendet, alle Passagiere mussten den RE6 verlassen, der um 14.40 Uhr von Hamburg-Altona in Richtung Westerland gestartet war. Geplant war die Ankunft ursprünglich für 17.35 Uhr. Augenzeugen berichteten shz.de von einem übervollen Bahnsteig.

Weil der Platz im Wartebereich am Gleis nicht mehr ausreichte, mussten viele den Bahnhof verlassen und außerhalb des eigentlichen Areals warten. Gegen 20.30 Uhr sei dann die Bahn eingetroffen – drei Stunden nach der eigentlichen Ankunft in Westerland. Viele kritisierten, dass sie stundenlang ohne jegliche DB-Informationen warten mussten. In den Pendler-Foren auf Facebook machten zahlreiche User ihrem Ärger Luft.

Nach rund zwei Stunden war die Störung nach Angaben der Bahn behoben. Zu massiven Verspätungen und Ausfällen kam es im Anschluss weiterhin bis in den späten Abend. „Ab Mitternacht fuhren alle Züge wieder ohne Verspätungen“, sagte die Bahnsprecherin.