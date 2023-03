Am 30. Dezember wurde der Alte Gasthof in List auf Sylt abgerissen. Foto: Sylter Rundschau up-down up-down Nach Skandalabriss auf Sylt Alter Gasthof Sylt: Neubau von Wohnhäusern in List geplant Von Nils Leifeld | 22.03.2023, 18:47 Uhr

Am 30. Dezember machte ein Bagger den historischen Alten Gasthof auf Sylt platt. Nun ist offenbar klar, was an die Stelle des abgerissenen alten Hauses treten soll.