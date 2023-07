Alte Dorfstraße 5: Hier stand einst der Alte Gasthof, den Andreas Kammholz illegal abreißen ließ. Im hinteren Teil des Fotos befindet sich das Grundstück 5a mit dem Haus Dagmar (nicht sichtbar, hinter Büschen), das ebenfalls abgerissen wird. Foto: Barbara Glosemeyer up-down up-down Immobilien auf Sylt Alter Gasthof in List: Eigentümer darf nach illegalem Abriss Wohnungen bauen Von Barbara Glosemeyer | 13.07.2023, 16:05 Uhr | Update vor 27 Min.

Ende des Jahres 2022 hat Eigentümer Andreas Kammholz den Alten Gasthof an der Alten Dorfstraße in List abreißen lassen und ist jetzt am Ziel angekommen: Er darf auf dem Areal ein Haus mit einer Dauer- und Ferienwohnung bauen. Und gleich nebenan steht der nächste Abriss bevor – aber legal.