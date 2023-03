Mit Schildern ausgestattet machten sich am Sonntag zahlreiche Sylter auf den Weg zur Alten Dorfstraße in List. Foto: Georg Supanz up-down up-down Nach Abriss des Alten Gasthofs Sylter protestieren mit Menschenkette gegen Neubaupläne in List Von Martina Kramer | 26.03.2023, 17:35 Uhr

Circa 100 Menschen haben am Sonntag in List mit einer Menschenkette ein Zeichen gegen die geplanten Neubauten an der Stelle des Alten Gasthofs in List gesetzt.