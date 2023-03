Dort, wo einst der Alte Gasthof stand, sollen Wohnhäuser gebaut werden. Foto: Lea Sarah Pischel up-down up-down Skandalabriss in List auf Sylt Alter Gasthof in List: Sylterin will Zeichen setzen gegen Bauwut Von Martina Kramer | 24.03.2023, 14:59 Uhr

Im Dezember 2022 wurde der Alte Gasthof in List abgerissen. Am gleichen Platz sollen nun Wohnhäuser gebaut werden. Eine Frau aus List will mit einer Menschenkette ein Zeichen gegen diese Pläne setzen. So können Sie sich am Sonntag beteiligen.