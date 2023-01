Lists Bürgermeister Ronald Benck vor den Überresten des Alten Gasthofes. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Gasthof auf Sylt abgerissen Alter Gasthof auf Sylt: Bürgermeister Benck zeigt Eigentümer an Von Nils Leifeld | 04.01.2023, 17:19 Uhr

Seit dem 30. Dezember ist in List auf Sylt einiges anders. Der Abriss des 200 Jahre Alten Gasthofes schlägt weiter hohe Wellen. Am Mittwoch hat Lists Bürgermeister Ronald Benck Strafanzeige gegen den Eigentümer bei der Polizei in Westerland erstattet.