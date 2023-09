Im Juni besprühten Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ einen Privatjet auf dem Sylter Flughafengelände mit oranger Farbe und verursachten dabei einen exorbitant hohen Schaden. Die genaue Summe für die Reinigung ist unklar. Wenige Wochen zuvor gingen Aktivisten der Gruppe in ähnlicher Manier auch auf dem Berliner BER-Flughafen vor. Für die Besitzer des mit Farbe besudelten Jets in Berlin wurden nun mehrere Tausend Euro an Spenden gesammelt. Das teilte kürzlich der Verband der Allgemeinen Luftfahrt (AOPA Germany) auf seiner Homepage mit.

Nicht nur auf Sylt: Klimaaktivisten besprühen Flugzeug mit Farbe

Insgesamt 6.791 Euro seien demnach zusammengekommen und an die Flugzeugbesitzer überwiesen worden, schreibt der Verband. Das Propellerflugzeug gehört sechs Männern aus Dänemark. Einer von Ihnen sagte in einem Interview mit AOPA Germany, dass die Eigentümer keine Millionäre seien, sondern „eine Gruppe von sechs ganz normalen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten“. Die Reinigung und Reparatur des Flugzeugs nach der Aktion der „Letzten Generation“ habe insgesamt 72.000 Euro gekostet.

Laut dem Luftfahrtverband kommt die Versicherung für den Schaden am Flugzeug auf. Zunächst hatte sie nach Angaben der Eigentümer noch eine Zahlung verweigert, dann aber erklärt, „dass sie in unserem Fall eine Ausnahme machen und unsere Zahlungen leisten werden“, so die Besitzer in dem Interview.

Aktionen auf Sylt sorgten für bundesweite Aufregung

Anfang Juni besprühten Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf Sylt einen Privatjet mit Farbe. Später verübten sie Farbanschläge auf Luxus-Boutiquen in Kampen sowie auf die Bar des Hotels Miramar. Auf dem Golfplatz Budersand gruben sie ein Grün um und pflanzten dort Gewächse ein. Für die Aktivisten gab es Strafanzeigen, festgenommen wurde jedoch keiner. Die Vorfälle der Klimaaktivisten auf Sylt machten bundesweit Schlagzeilen.

Und erst kürzlich, Ende August, demonstrierten erneut Klimaaktivisten am Sylter Flughafen. Diesmal allerdings nicht von der „Letzten Generation“, sondern von der Gruppe „Am Boden bleiben“. Die Aktivisten trugen Pinguin-Kostüme und wollten ein Zeichen setzen gegen „Klima-Ignoranz, absurde Privilegien und lebensfeindlichen Kapitalismus“, so eine Sprecherin.