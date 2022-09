Die Cessna 404 C404 der Fluglinie Sylt Air landet am Flughafen Hamburg Airport. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Umweltschonend fliegen Hamburger Flughafen wählt Sylt Air für Wasserstoff-Pilotprojekt aus Von Sylter Rundschau | 27.09.2022, 12:16 Uhr

Beginnt die Zukunft des Luftverkehrs auf Sylt? Der Hamburger Flughafen hat kürzlich die Fluglinie Sylt Air für ein Pilotprojekt ausgewählt, das es in sich hat: So soll in absehbarer Zeit erstmals testweise eine ausschließlich mit Wasserstoff angetriebene Maschine zwischen Hamburg und Sylt fliegen.