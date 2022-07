Polizeieinsatz an der Kurpromenade am vergangenen Samstag. FOTO: Sylter Rundschau up-down up-down 9-Euro-Sommer auf Sylt Strengere Kontrollen am Strand: Sylt sagt Chaoten den Kampf an Von Nils Leifeld | 12.07.2022, 15:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Sylt hat die Faxen dicke und sagt den 9-Euro-Chaoten am Strand und an der Promenade den Kampf an. Auf Facebook kündigte die Gemeinde an, die Kontrollen in diesen Bereichen auszuweiten.