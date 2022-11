Punks im Spätsommer im Protestcamp auf Sylt. Foto: Nils Leifeld up-down up-down 9-Euro-Sommer 2022 auf Sylt Zahlen liegen vor: Diese Kosten verursachten die Punks auf Sylt Von Nils Leifeld | 10.11.2022, 13:25 Uhr

Am 14. September räumte die Polizei das Protestcamp der Punks auf Sylt. Sieben Wochen lang hatten sie im Stadtpark in Westerland gehaust. Dabei bereiteten die Park-Bewohner der Gemeinde nicht nur Kopfschmerzen, sondern auch erhebliche Kosten. Detaillierte Zahlen, was Sicherheitsdienst, Chemietoiletten und Bauhof gekostet haben, liegen shz.de exklusiv vor.