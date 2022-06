9-Euro-Sommer auf Sylt 2022 Für die Demokratie: SPD plant Demo gegen Neonazis Von Lea Sarah Pischel | 21.06.2022, 12:36 Uhr

Am 30. Juli will die Partei „Die Rechte“ auf Sylt am Bahnhof in Westerland demonstrieren. Die Sozialdemokraten auf der Insel werden dann ebenfalls auf die Straße gehen. Dabei soll ihnen auch das 9-Euro-Ticket helfen.