Wann diese Toiletten wieder benutzt werden können, war am Donnerstag unklar. FOTO: Pischel up-down up-down 9-Euro-Sommer auf Sylt Unbekannte demolieren öffentliche Klos in Westerland Von Lea Sarah Pischel | 14.07.2022, 14:34 Uhr

Vandalen haben die Toiletten am Rathaus auf Sylt so zerstört, dass sie jetzt geschlossen wurden. Wer jetzt mal muss, muss in Westerland länger laufen.