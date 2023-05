Vor 60 Jahren startete Sylt Air seinen Betrieb. Foto: Sylt Air GmbH up-down up-down Jets und Propellermaschinen 60 Jahre Sylt Air: Fluggesellschaft feiert runden Geburtstag Von Sylter Rundschau | 22.05.2023, 15:08 Uhr

Die Sylter Fluggesellschaft Sylt Air feiert großes Jubiläum: Heute vor 60 Jahren, am 22. Mai 1963, wurde in Rendsburg die Friesenflug GmbH & Co. KG gegründet. Aus dieser ging später die Sylt Air hervor.