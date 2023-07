Eine junge Frau ist am Montag auf Sylt mit ihrem Auto verunglückt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Unfall in List 23-Jährige rollt mit Auto in Dünen auf Sylt – Krankenhaus Von Lea Sarah Pischel | 17.07.2023, 13:05 Uhr

Mit einem Kleinwagen ist eine Frau auf Sylt am Montagmorgen in die Dünen im Inselnorden gerollt. Ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.