Kleine Kunstwerke: Notgeldscheine der Sylter Gemeinden. Foto: Archiv Deppe up-down up-down Wirtschaftskrise 1923 100 Jahre Inflation: Als auch auf Sylt das Geld nichts mehr wert war Von Frank Deppe | 16.04.2023, 10:25 Uhr

Vor 100 Jahren brach die Inflation über die Weimarer Republik herein. Auch auf Sylt war das Geld auf einen Schlag so gut wie nichts mehr wert. Ein Blick zurück in die Sylter Vergangenheit.