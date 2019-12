Vermisstensuche der Polizei : Sven-Jakob Gärtner aus Norderstedt wird vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Der Vermisste wurde zuletzt bei seiner Wohngemeinschaft gesehen.

11. Dezember 2019, 13:42 Uhr

Norderstedt | Der 19-jährige Sven-Jakob Gärtner wird seit Mittwochmorgen gesucht. Der junge Mann lebt in der Ulzburger Straße in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung in Norderstedt, wo er gegen 8 Uhr zuletzt gesehen wurde. Der Vermisste hat das Down-Syndrom und die Polizei befürchtet, dass er sich aus Unachtsamkeit selbst in Gefahr begeben könnte.

Gärtner ist 1,70 Meter groß und schlank. Er trägt eine Jeans, ein Sweatshirt und eine Brille. Wer ihn gesehen hat, soll bitte die Polizei verständigen.