Tischtennis-Regionalliga Nord : SV Siek baut Erfolgsserie gegen den TTC Düppel weiter aus

Im ersten Spiel des neuen Jahres konnte der SV Siek zwar nicht in Bestbesetzung antreten, baute am Samstag, 15. Januar 2022, in der Tischtennis-Regionalliga aber dennoch gegen TTC Düppel seine Erfolgsserie weiter aus.

Avatar_shz von Sportredaktion

17. Januar 2022, 09:55 Uhr

Wang Yansheng, Spitzenspieler von Tischtennis-Regionalligist SV Siek, sah das 5:5-Unentschieden gegen den TTC Düppel ganz pragmatisch: „Ein Punkt ist ein Punkt“, stellte der inzwischen 61 Jahre alte Spielertrainer der Stormarner nach dem Remis gegen die Berliner fest. Auch ohne den verhinderten Michael Zibell gelang den Siekern so zumindest teilweise Revanche für die in der Hinrunde erlittene 3:7-Auswärtsniederlage.

Rahberger behält die Nerven

Dass die Sieker nach zuletzt drei Siegen in Serie ihre Erfolgsbilanz weiter ausbauen konnten, lag auch an Til Rahberger. Der Ersatzmann behielt vor 30 Zuschauern in der Sieker Mehrzweckhalle beim Stand von 4:5 gegen Johannes Heise nach einem Satzrückstand die Nerven behielt und besorgte den Ausgleich.

Routiniers polieren Bilanz auf

Im Eingangsdoppel Doppel konnten Wang Yansheng und Mulid Kushov ihre Bilanz mit einem glatten 3:0 über Maybanks/Heise weiter aufbessern. Die Sieker Routiniers gaben im bisherigen Saisonverlauf noch kein Doppel ab.

2:0-Satzführung verspielt

Rahberger musste sich an der Seite von Andreas Escher indes nach einer 2:0-Satzführung noch Sebastian Stürzebecher und dem Ex-Sieker Deniz Aydin mit 2:3 geschlagen geben. Wang Yansheng (2), Andreas Escher und Til Rahberger erkämpften die weiteren Zähler für der Gastgeber, die am Ende mit 21:16 das deutlich bessere Satzergebnis aufwiesen.

SV Siek klettert auf Rang fünf

Durch den Heimzähler verdrängte der SVS den SC Poppenbüttel mit nunmehr 9:9 Punkten von Platz fünf, hat noch ein Nachholspiel gegen die SF Oesede (30. Januar) in der Hinterhand und vergrößerte den Abstand zu den beiden Abstiegsplätzen.