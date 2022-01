Fußball-Oberliga Süd : SV Preußen Reinfeld startet mit drei Rückkehrern in die Wintervorbereitung

Verspätet, aber nicht unvorbereitet steigt der SV Preußen Reinfeld am Dienstag, 18. Januar, in die Wintervorbereitung ein. Für die Stormarner geht es bereits am 12. Februar in der Fußball-Oberliga Süd wieder um Punkte.

16. Januar 2022, 13:50 Uhr

Während Kreisrivale SV Eichede sich seit einer Woche wieder im Training befindet und bereits das erste Testspiel absolviert hat, steigt der SV Preußen Reinfeld erst am Dienstag, 18. Januar 2022, in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Oberliga ein. Untätig aber waren die Schützlinge von SVP-Coach Pascal Lorenz zuletzt nicht.

Seit Angang des Jahres arbeiten die Spieler um Kapitän Patrick Ellenberger mit individuellen Laufeinheiten an ihrer Fitness. „Wir kontrollieren das über die Runtastic-App, das klappt ganz gut“, erklärt Lorenz. Die Läufe werden über eine vorgegebene Distanz oder über einen gewissen Zeitrahmen absolviert, die aufgezeichnet und analysiert werden können.

Trainingsziel: Mehr Tore schießen

Durch die vorgelagerte Ausdauerschulung bleibt im Mannschaftstraining auf dem Kunstrasenplatz in Kronsforde mehr Zeit für fußballspezifische Arbeit. In der knapp vierwöchigen Vorbereitung wird es vor allem darum gehen, an der Effektivität vor dem gegnerischen Tor zu arbeiten. „Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir in der Defensive gut stehen, aber unseren Torabschluss verbessern müssen“, erklärt Lorenz, dessen Elf in zehn bisherigen Partien erst zehn Treffer erzielt hat.

Drei Rückkehrer wieder dabei

Der Coach freut sich, zum Trainingsauftakt ein lange fehlendes Trio wieder begrüßen zu können. Verteidiger Benjamin Pirch (fehlte dienstlich) steht ebenso wieder zur Verfügung, wie die Langzeitverletzten Mika Czeschel und Phillip Hackbarth. „Das bietet uns personell wieder mehr Spielraum“, weiß Lorenz, der sich derweil weiterhin Sorgen über die Austragung der Heimspiele macht, nachdem der Kunstrasenplatz des Kronsforder SV vom SHFV als Ausweichstandort nicht zugelassen wurde.

Zukunft der Trainer noch ungeklärt

Als mögliche Alternativen prüfen die Stormarner den Standort des Krummesser SV und des SV Eintracht Lübeck an der Ziegelstraße. „Das wäre von Reinfeld aus nicht weit entfernt“, sagt Lorenz, der ebenso wie Trainerkollege Jan-Christian Hack seinen Vertrag bei den Karpfenstädter noch nicht verlängert hat.

Bezüglich einer Vertragsverlängerung sind wir in guten Gesprächen, aber momentan gibt es wichtigere Dinge zu tun, damit wir die Saison erfolgreich überstehen. Pascal Lorenz, Trainer des SV Preußen Reinfeld

Punktspielauftakt beim Schlusslicht

Die Preußen hoffen auf das Erreichen der Meisterrunde und damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Rang vier, den der TSV Pansdorf belegt, ist bei zwei Spielen weniger und vier Punkten Rückstand für den Tabellensiebten in Reichweite. Um noch über den Strich zu klettern, wird ein guter Start aus der Winterpause am 12. Februar gegen Schlusslicht PSV Neumünster nötig sein.

Außerdem müssen in den Partien gegen den Oldenburger SV (5.), den FC Dornbreite (6.) und Eutin 08 (8.) Punkte her. Denn mit Spitzenreiter SV Todesfelde und dessen dichtestem Verfolger, SV Eichede, warten auch noch zwei ganz dicke Brocken auf die Karpfenstädter.