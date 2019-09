Zwischen Jazz, Klassik und orientalischer Musik

Das Duo Frank Wuppinger und Ozan Coskun gastiert am Sonntag im Oldesloer Kub

Avatar_shz von shz.de

19. September 2019, 11:29 Uhr

Bad Oldesloe | Gegensätzlicher könnten die beiden Gitarristen Frank Wuppinger und Ozan Coskun kaum sein: Hier trifft Jazz auf Klassik und Balkanmusik auf türkische Folklore. Am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr tritt das außergewöhnlich spiel- und experimentierfreudige Duo im Kultur- und Bildungszentrum (Kub) Bad Oldesloe auf.

Frank Wuppinger hat sich vor allem durch seinen Hang zur Melange aus Jazz und der Musik des Balkans einen Namen gemacht, etwa mit seinem preisgekrönten „Frank Wuppinger Arkestra“.

Ozan Coskun hingegen ist ein Klassikgitarrist par excellence, der jedoch von Kindheit an auch türkische Folklore spielt. Während die beiden Musiker auf der einen Seite ihre spannungsreiche Gegensätzlichkeit zelebrieren, eint sie auf der anderen Seite Neugier und Bewunderung für das jeweils andere Metier. Davon angetrieben bringen Frank Wuppinger und Ozan Coskun in Bad Oldesloe ein energiegeladenes, virtuoses und abwechslungsreiches Programm auf die Kub-Bühne unter dem Titel „Between the Lines“.

Frank Wuppinger begann traditionell mit klassischer Gitarre, entdeckte jedoch früh seine Leidenschaft für die Musik von Jimi Hendrix, Frank Zappa und Jazz-Rock der 70er Jahre. Nach Studium an der Hochschule für Musik in Nürnberg unternahm er Konzertreisen nach Süd- und Osteuropa, die ihn inspirierten, 2003 das Projekt „Wuppinger & l’Orchestre Europa“ ins Leben zu rufen, das unterschiedliche Musikrichtungen zusammenführt und diese in Verbindung zur modernen, improvisierten Musik setzt. 2011 formierte sich das Ensemble neu zum „Frank Wuppinger Arkestra“.

Ozan Coskun erhielt erste musikalische Einflüsse von seinem Vater, der mehrere Instrumente der türkischen Folklore beherrschte. Dem Studium der klassischen Gitarre an der Hochschule für Musik in Detmold folgten zahlreiche Meisterkurse bei renommierten Dozenten wie Hubert Käppel, Pepe Romero, Dale Kavanagh und Alvaro Pierri. Darüber hinaus hat Cosgun die Meisterklasse an der Hochschule für Musik und Tanz in München bei Prof. Franz Halasz absolviert. Ozan Coskun ist mittlerweile als klassischer Solist und Kammermusiker etabliert, der die musikalischen Traditionen seiner Heimat wertschätzt.

>Karten im Vorverkauf 16,50 Euro, (Abendkasse 18,50 Euro) in der Stadtinfo im Kub , Ticketbestellung: (04531) 504-199 oder auch unter www.kub-badoldesloe.de