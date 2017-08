Bargteheide / Lübeck : Zweiter Tag im Mordprozess

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Nach dem ersten Verhandlungstag am 2. August (wir berichteten) wird vor der I. Große Strafkammer Lübeck (Schwurgericht) wird am Dienstag, 22. September ab 9 Uhr der Mordprozess gegen Sven S. fortgesetzt: Es geht Mord in Tateinheit mit unerlaubten Besitz und Führen einer Schusswaffe. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 12. August 2016 in Bargteheide heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen seine Ex-Freundin ermordet zu haben. Er soll sie unter Vorspiegelung, dass er sich noch im Urlaub im Ausland befinde, gebeten haben, für seine Rückkehr Lebensmittel einzukaufen und in seine Wohnung in Bargteheide zu bringen. Dort soll er das ahnungslose Opfer sodann überrascht und mit drei Schüssen aus einer illegal besessenen Schusswaffe getötet haben. Der Angeklagte soll nicht bereit gewesen sein, die von seiner Ex-Freundin ausgesprochene Trennung zu akzeptieren und ihr ein Leben ohne ihn zu gestatten. Das Gericht hat bislang 13 Hauptverhandlungstermine anberaumt und 41 Zeugen sowie zwei Sachverständige geladen.