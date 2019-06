Zweimal ausgebremst

Statt drei Titel bei U 20-Landesmeisterschaften zu holen, feiert Tim Rummelhagen nur den Sieg über 200 Meter

von Sascha Sievers

17. Juni 2019, 15:45 Uhr

Lübeck | Drei Titel hätten es werden können – am Ende wurde es einer. Enttäuscht aber war Tim Rummelhagen nach den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Lübeck keineswegs. Denn zweimal hatte der 17-jährige Leichtathlet der LG Reinbek/Ohe einfach Pech gehabt.

Am Sonnabend machte nicht nur Rummelhagen, sondern allen Teilnehmern das über Norddeutschland wütende Unwetter einen Strich durch die Rechnung: Die Stadt Lübeck sperrte daraufhin das Stadion am Buniamshof. Der erste Teil der Landesmeisterschaft der U 16/U 20 fiel somit buchstäblich ins Wasser und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. U 20-Gold über die 100 Meter ist für Rummelhagen also noch drin. Der Titel über die 110 Meter Hürden in dieser Altersklasse aber ist an Malik Driver vom MTV Heide (15,57 Sekunden) vergeben. Nicht etwa weil Rummelhagen schwächelte, sondern weil er sich am zweiten Wettkampftag selbst stoppte.

Im Vorlauf war noch alles wie am Schnürchen gelaufen. Rummelhagen war mit 11,69 Sekunden mit Abstand der Schnellste. Im Finale jedoch geriet der Reinbeker bei der vierten Hürde ins Straucheln, fiel hin und konnte nicht mehr weiterlaufen. „Das war einfach Pech, damit muss man immer rechnen“, nahm Rummelhagen seinen Sturz und das vorzeitige Aus gelassen.

Erstmals war er über die höheren U 20-Hürden gestartet, hatte seinen Fokus im Training im Hinblick auf die nationalen Meisterschaften aber seiner eigentlichen Altersklasse entsprechend auf die U18-Hürden gelegt. „Der Vorlauf lief noch ganz flüssig und mit einer ähnlichen Zeit hätte ich auch das Finale gewonnen, leider aber bin ich hängen geblieben“, sagte Rummelhagen – ohne sich zu grämen. Zumal der 17-Jährige in Lübeck dann doch noch einen Titel bejubeln konnte: Über die 200 Meter lief er in neuer Bestzeit von 22,01 Sekunden zum Sieg. „Damit bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich gern erstmals unter 22 Sekunden geblieben wäre.“

Rummelhagen war der einzige Stormarner, der in Lübeck einen Landestitel einstrich. Yuna Ononiwu vom SV Großhansdorf wurde im Hochsprung der W 14 mit 1,41 Meter Vizelandesmeisterin. Justus Meißner vom Ahrensburger TSV landete zudem über 300 Meter der M 15 in 40,93 Sekunden auf dem Bronzerang.