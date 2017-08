Kreis Stormarn : Zwei Verletzte nach Wildunfall auf der B76 bei Süsel

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Wüst 1 von 2

Süsel | Bei einem Wildunfall wurden in der Nacht zu Freitag auf der B76 in Höhe der Ortschaft Süsel (Kreis Stormarn) ein Mann (69) und eine Frau (75) verletzt. Ersten Erkenntnissen nach verriss der Fahrer aufgrund eines kreuzenden Wildtieres das Steuer und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte die Böschung hinunter, drehte sich und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Die Polizei wurde gegen 0.40 Uhr über den Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt. Die Beamten des Polizeireviers Eutin entdeckten beim Eintreffen am Unfallort den stark beschädigten Mercedes SLK neben der Fahrbahn. Kräfte der alarmierten Feuerwehr und des Rettungsdienstes übernahmen die Rettungs- und Versorgungsmaßnahmen der beiden Insassen. Das Ehepaar wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 7000 Euro. Zudem wurde ein Wildschutzzaun neben der Fahrbahn auf einer Länge von rund 20 Metern zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

von Peter Wüst und shz.de

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:26 Uhr