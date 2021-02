Wentorf : Zwei Verletzte bei Unfall auf Ampelkreuzung

Rettungskräfte mussten nach dem Zusammenstoß auch einen kleinen Hund betreuen.

Wentorf | Bei einem Unfall wurden am Samstagabend, 6. Februar, in Wentorf zwei Menschen verletzt. An der Ampelkreuzung B207 Südring waren zwei Autos zusammengeprallt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten ins Krankenhaus g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.