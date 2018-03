Kreis Stormarn : Zwei Verletze bei Lkw Unfall am Kreuz Bargteheide

Wegen eines LKW-Unfalls war die A21 zeitweise voll gesperrt.

von Peter Wüst

07. März 2018, 13:29 Uhr

Bargteheide | Bei einem Unfall wurden am Mittwochvormittag zwei Menschen in Stormarn verletzt. Bei der Einfädelung von der A21 auf die B404 waren zwei Lastwagen zusammengeprallt. Ein Lkw wurde gegen die Leitplanke an der dortigen Autobahnbrücke gedrückt.

Schon vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten die Polizisten einen Mann und eine Frau aus den beiden Lastwagen herausholen. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Angehörige der verletzten Lkw-Fahrerin holten einen Schäferhund ab, der noch in der Fahrerkabine eines der beiden Lkw saß. Der Hund war unverletzt.

Foto: fta

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die A21 zeitweise voll gesperrt. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit nicht bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?