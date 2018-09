A1 bei Großhansdorf : Zwei Unfälle in Folge: Sechs Personen auf der Autobahn verletzt

Beim Wechsel auf die Mittelspur krachte es zwischen einem Mercedes und einem VW. Kurz darauf folgte der nächste Unfall.

von Peter Wüst

28. September 2018, 17:25 Uhr

Grosshansdorf | Kurz vor der Einfädelung in den Baustellenbereich auf der A1 bei Großhansdorf hat es am Freitagnachmittag gleich zwei Mal gekracht. Bei den beiden Unfällen wurden insgesamt sechs Personen verletzt und nach einer Erstversorgung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen waren zunächst ein Mercedes mit einem VW Polo bei einem Wechsel auf den mittleren Fahrstreifen zusammengeprallt. In der Folge stießen ein Reanult Clio und ein Renault Megan ebenfalls bei einem Wechsel der Fahrbahn zusammen. Entgegen erster Meldungen war keiner der Unfallbeteiligten in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Lediglich eine Frau konnte ihr Fahrzeug nicht verlassen, da es mit der Fahrertür direkt an der Mittelleitplanke stand.

Die Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst über die Beifahrerseite herausgeholt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr in Richtung Süden über die rechte Fahrspur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?