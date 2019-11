Tischtennis-Regionalliga : Zwei Punkte und ein „blaues Auge“

TSV Bargteheide bleibt nach mühevollem 9:7-Sieg in Oesede weiter unbesiegt.

Avatar_shz von Sascha Sievers

26. November 2019, 15:28 Uhr

Bargteheide | Als der letzte Ballwechsel absolviert war, hatten es die Tischtennisspieler des TSV Bargteheide eiliger als sonst, sich auf den rund 280 Kilometer langen Heimweg zu machen. Erst um kurz vor Mitternacht kehrten die Stormarner am Sonnabend von ihrem Regionalliga-Auswärtsspiel aus Oesede zurück. „Mit den Niedersachsen verstehen wir uns gut, oftmals sind wir deshalb nach den Spielen noch länger geblieben“, erklärte TSV-Sprecher Christian Velling. Doch diesmal hatten die Bargteheider mehr als vier Stunden Spielzeit gebraucht, um den Gegner in die Knie zwingen. Ein gemütlicher Umtrunk im Anschluss fiel daher aus. Das allerdings hatten sich die Weinroten selbst zuzuschreiben. Beim 9:7-Erfolg hatten es Velling und Co. unnötig spannend gemacht.

„Es war ein knappes Spiel, das gezeigt hat, dass es schnell nach hinten losgehen kann, wenn wir nicht alle hundertprozentig bei der Sache sind“, sagte Christian Velling. Am Ende stand zwar der fünfte Sieg im fünften Spiel zu Buche. Doch Velling wusste: „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Dabei hatten die Bargteheider zunächst einen beinahe optimalen Start erwischt. Eine 2:1-Führung nach den Doppeln bauten die Weinroten in den Einzeln auf 5:1 aus. Lediglich Ole Markscheffel hatte sich gegen Oliver Tüpker strecken müssen, seinen Kontrahenten aber im vierten Satz in die Schranken gewiesen.

Als Constantin Velling gegen Jonathan Habekost in drei Sätzen verlor, kippte die Partie. Sah es zunächst so aus, als würden die Bargteheider mit den Niedersachsen kurzen Prozess machen, entwickelte sich spätestens nach der überraschende 1:3-Niederlage von Ole Markscheffel im Spitzeneinzel gegen Jonah Schlie ein zähes Kräftemessen. „Wahrscheinlich haben wir zu früh locker gelassen“, sagte Christian Velling und gestand: „Gegen einen besseren Gegner, wäre das wohl nicht gut gegangen.“ Dass es doch zum Sieg gereicht hat, lag letztlich an der individuellen Qualität der Stormarner. „Zum Ende hin haben wir unsere Klasse ausgespielt und auch verdient gewonnen. Dass uns das immer gelingt, darauf aber sollten wir uns nicht verlassen, sondern dieses Spiel als Warnung verstehen“, sagte Velling.