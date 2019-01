Zwei Lübecker Nachbarprojekte im Finale

Das Thema Einsamkeit ist Thema des Wettbewerbs zum Lübecker Nachbarschaftspreis, der zum vierten Mal vergeben wird. Mehr als 30 Organisationen, Initiativen und Forschungsteams aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich um den mit 10 000 Euro ausgestatteten Preis beworben. In der Vorauswahl wurden jetzt sieben Projekte in die Shortlist aufgenommen, darunter zwei aus Lübeck. Einsamkeit ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme der Moderne. Nachbarschaft bietet strukturell gute Voraussetzungen für weniger Einsamkeit. Das Thema der diesjährigen Ausschreibung des Lübecker Nachbarschaftspreises 2019 war deshalb „Zusammen ist weniger allein – Gemeinsam gegen Einsam“. Nachbarschaftliche Initiativen oder wissenschaftliche Projekte waren aufgerufen, sich mit Projekten zu bewerben, die für eine Stadt wie Lübeck beispielhaft und richtungsweisend sein könnten. Aus über 30 Projekten haben es sieben auf die Shortlist geschafft. Es sind Projekte aus Hamburg, Sachsen- Anhalt (Jena), Bayern (Pfarrkirchen und Nürnberg) und aus Hessen (Darmstadt). Aus Lübeck sind zwei Projekte in der Endauswahl:

> „Gemeinsames Wohnen der Generation 60 Plus“ und > „Arbeitskreis Naturerlebnis Nachbarschaft in Vorwerk-Falkenfeld“.

Die Entscheidung trifft eine Jury, in der eine Vertreterin der Gewinnerprojekte 2017 (Ann-Kristin Kröger, Tontalente e.V.), ein Vertreter der Nebenan-Stiftung (Christian Ederle, Berlin), ein Mikrosoziologe (Prof. H. Bertram, Berlin), Kerstin Weber-Spethmann (Lübeck) und Dr. Peter Delius (Vorsitzender von ePunkt e.V.) vertreten sind. Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg übergibt den Preis am 27. Februar im Audienzsaal des Lübecker Rathauses.

Mehr Info: epunkt-luebeck.de