Zwei Generationen – „Tapisserie und Skulptur“

15. Januar 2020, 11:53 Uhr

Reinbek | Das künstlerische Gen liegt der Familie Flierl aus Berlin im Blut. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich das in derselben Kunstrichtung niederschlägt. So hat sich Ingeborg Flierl der

Gobelinweberei verschrieben, während ihre Söhne sich der Bildhauerei widmen. An diesem Sonntag, 19. Januar, wird um 11.30 Uhr unter dem Titel „Tapisserie und Skulptur“ eine Ausstellung von zwei Generationen einer Künstlerfamilie mit Inge und ihrem Sohn Marco Flierl im Schloss Reinbek eröffnet.

Nach Begrüßung durch Elke Güldenstein (Leiterin Kulturzentrum Reinbek) spricht die Medizinerin und Kunstliebhaberin Dr. Melita Mucha einführende Worte. Für die musikalische Untermalung sorgt das Jazz-Duo Harald Wenzel und Lars Kröger. Die Ausstellung wird bis zum 15. März zu sehen sein.

Inge Flierl, geboren 1926 in Berlin, machte von 1942 bis 1945 eine Ausbildung in der Landwirtschaft. Nach Kriegsende absolvierte sie von 1946 bis 1952 ein Kunststudium, bei dem sie eine Liebe für die Gobelinweberei entdeckte. Seit 1953 ist sie freischaffend tätig, fertigte mehr als 200 Gobelins, zahlreiche Applikationen, Druckgrafiken und baugebundene Arbeiten in Keramik. Ab 1952 begann sie Aufträge für den öffentlichen Raum auszuführen. So entstanden unter anderem Wandteppiche für das Rathaus in Magdeburg, das Kronprinzenpalais, die Akademie der Wissenschaften, das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und den Palast der Republik in Berlin. Inge Flierls entwirft und webt alle ihre Gobelins selbst. Dazu gehört auch das Einfärben der Wolle und das Einrichten des Webstuhls.

Marco Flierl, geboren 1963 in Berlin, ist der jüngerer Sohn Inge Flierls. Er legt sein Augenmerk auf die gegenständliche Kunst. So ging seiner Ausbildung als Kunstformer und Kunstgießer eine Lehre zum Ziseleur voran. Anschließend absolvierte er ein Studium für Plastik an der Kunsthochschule Weißensee und wurde 1989 im Verband Bildender Künstler aufgenommen. 1992 gründete er die Kunstgießerei & Galerie Flierl in Berlin Prenzlauer Berg, wo er Auftragsarbeiten für den öffentlichen Raum sowie Güsse verschiedener Künstler realisiert. Seit 2015 konzentriert sich Marco Flierl auf seine Arbeit als Bildhauer. Seine fast ausschließlich in Bronze gegossenen, immer figürlichen Plastiken scheint der Künstler von kubistischen Vorbildern beeinflusst zu sein. 2015 gewann Marco Flierl er den Wettbewerb für die Gestaltung einer 3,6 Meter hohen Bronzetür der Schlosskirche in Wittenberg, die zum Lutherjahr eingeweiht wurde.