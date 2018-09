Zwei Einsätze gleichzeitig für die Feuerwehr

Bad Oldesloe: Autobrand und Benzingeruch im Hochhaus

von shz.de

14. September 2018, 16:14 Uhr

„Benzingeruch im Hochhaus und Autobrand in Wohngebiet“ – zeitgleich zu zwei Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe gestern Nachmittag alarmiert. Eine Gruppe der Feuerwehr löschte einen brennenden Porsche in der Dorothea-Schlözer-Straße ab. Kurz nachdem eine Frau ihren Porsche in der Nähe ihres Wohnhauses parkte, quollen dicke Rauchwolken aus dem hinteren Teil des Autos empor. Löschversuche mit einem Bordfeuerlöscher blieben ohne Erfolg. Feuerwehrleute löschten unter Atemschutz die Flammen ab. Die Autofahrerin und ihr Ehemann hatten bei den Löschversuchen wohl zu viel Brandrauch eingeatmet und kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Eine weitere Gruppe der Wehr war in einem Hochhaus am Schanzenbarg eingesetzt. Dort hatten Hausbewohner die Feuerwehr alarmiert, nachdem ein stechender Benzingeruch durchs Treppenhaus gezogen war. Bei einer Überprüfung stellten Feuerwehrleute einen defekten Rasenmäher im Keller fest. Der Rasenmäher wurde vor das Haus gebracht und dieses mit Druckbelüftern belüftet.