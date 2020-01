Oststeinbek : Zwei Einbrüche in Doppelhaushälften

Täter drangen durch Terrassen- und Kellertür in das Innere der Häuser.

27. Januar 2020, 15:07 Uhr

Oststeinbek | In der Zeit von Freitag, 24. Januar, 9 Uhr bis Sonntag, 26. Januar, 18.50 Uhr kam es in den Straßen Am Ohlendiek und Binnenfeld in Oststeinbek Ortsteil Havighorst zu zwei Einbrüchen in jeweils eine Doppelhaushälfte.

Bislang unbekannte Täter drangen durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür in der Straße Binnenfeld in die Räumlichkeiten der Doppelhaushälfte ein. Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe und zum etwaigen Stehlgut konnten derzeit noch nicht gemacht werden.

In der Straße Am Ohlendiek gelangten unbekannten Täter durch den Aufbruch einer Kellertür in das Innere der Doppelhaushälfte. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend verließen die Täter das Objekt ohne Stehlgut. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen nicht vor.

Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind im Tatzeitraum in den Straßen Am Ohlendiek und Binnenfeld in Oststeinbek sowie in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

